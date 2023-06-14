Gogyf » 14 июн 2023, 17:38

Merhaba! Türkiye'de programlama, analitik ve veri bilimi okuma fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Çevrimiçi öğrenme platformlarının faydaları nelerdir ve bu kurslarda ne kadar ilerleme kaydettiniz?