RomanSimon » 26 июн 2023, 14:08

Всегда есть риск, что твое предложение не увидят, не оценят, так как оно было сделано не вовремя, не в том формате и т.д. Правильный маркетинг, реальная оценка рисков, хорошая идея для продвижения в рамках рекламной кампании. Все эти слагаемые успеха давно известны. В Европу зайти непросто. Покупатель избалован качественными товарами, их выбором. Тем интереснее задача. Нам помогла ее решить нестандартная реклама с пайетками. solaair .com Их изготавливает компания в Чехии, организующая быструю доставку в любую европейскую страну. Декоративная система SolaAir хороша тем, что не нуждается в постоянном внимании, уходе, ремонте, сложном монтаже, электричестве для создания своего вау-эффекта. Сейчас компания как раз активно развивается, ищет партнеров. Так что можно с ней посотрудничать не только рекламным агентствам, но и другим бизнесменам, стремящимся зайти на европейский рынок.