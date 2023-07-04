Помогите найти компанию для обучения за рубежом!
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Помогите найти компанию для обучения за рубежом!
Хочу поехать учиться за рубеж и ищу надежную компанию, которая поможет с организацией обучения. Может кто-то посоветует проверенные варианты? Было бы здорово услышать ваши отзывы и рекомендации. Я бы хотел найти компанию, которая оказывает полный пакет услуг: выбор университета, помощь с документами, поддержка на протяжении всего периода обучения. Заранее спасибо за помощь!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Помогите найти компанию для обучения за рубежом!
Привет! Я вот недавно учился за рубежом и могу порекомендовать тебе одну компанию, с которой сам сотрудничал - STUDIES & CAREERS зарубежная магистратура , они являются официальным представителем иностранных вузов в России и странах СНГ, и специализируются на организации обучения за границей. У них есть широкий выбор университетов и программ, поэтому ты сможешь подобрать то, что идеально подходит для твоих потребностей. Они также помогут с подготовкой документов и поддержат тебя на каждом этапе обучения. Я очень доволен их услугами, так как они отлично организовали мою поездку. Мне не пришлось беспокоиться о визе, жилье и других мелочах, потому что STUDIES & CAREERS все устроили. Так что, я с уверенностью могу рекомендовать эту компанию. Удачи тебе в выборе и обучении за рубежом!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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