samoeglavnoe** » 04 июл 2023, 21:23

Хочу поехать учиться за рубеж и ищу надежную компанию, которая поможет с организацией обучения. Может кто-то посоветует проверенные варианты? Было бы здорово услышать ваши отзывы и рекомендации. Я бы хотел найти компанию, которая оказывает полный пакет услуг: выбор университета, помощь с документами, поддержка на протяжении всего периода обучения. Заранее спасибо за помощь!