samoeglavnoe** » 04 июл 2023, 22:31

У меня возник вопрос. Мне нужно найти компанию, которая организует профессиональную переподготовку специалистов в сфере информационной безопасности. Я хотел бы получить качественные знания и сертификат, чтобы продвинуться в своей карьере. Может кто-то знает надежные организации или может посоветовать какой-то конкретный вариант? Буду очень благодарен за любую информацию!