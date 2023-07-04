Поиск компании для профессиональной переподготовки

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Поиск компании для профессиональной переподготовки

Новое сообщение samoeglavnoe** » 04 июл 2023, 22:31

У меня возник вопрос. Мне нужно найти компанию, которая организует профессиональную переподготовку специалистов в сфере информационной безопасности. Я хотел бы получить качественные знания и сертификат, чтобы продвинуться в своей карьере. Может кто-то знает надежные организации или может посоветовать какой-то конкретный вариант? Буду очень благодарен за любую информацию!


samoeglavnoe**
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Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Поиск компании для профессиональной переподготовки

Новое сообщение max » 04 июл 2023, 22:49

Я сам сталкивался с поиском профессиональной переподготовки в области информационной безопасности, и могу посоветовать тебе один конкретный вариант. Рекомендую обратить внимание на Институт информационной безопасности http://institut-bezopasnost.ru , у них отличные программы, которые помогут расширить твои знания и получить нужные сертификаты. Я сам проходил у них обучение, и могу сказать, что они предлагают качественные материалы, опытных преподавателей и практические задания, которые помогут закрепить полученные знания. Также они обеспечивают гибкий график обучения, что очень удобно для работающих специалистов. В общем, я рекомендую обратиться в Институт информационной безопасности для профессиональной переподготовки в сфере информационной безопасности. Удачи тебе!
max
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