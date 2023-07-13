Хочу накрутить себе комментария в Ютубе
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Хочу накрутить себе комментария в Ютубе
Хочу накрутить себе комментария в Ютубе. Подскажите как это можно сделать.
Последний раз редактировалось Ivan95 13 июл 2023, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
- Ivan95
- Читатель
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
-
Re: Хочу накрутить себе подписчиков в Ютубе
Зачем надо накручивать себе подписчиков в ютубе, если можно подождать пару месяцев, и они сами начнут на вас подписываться. Главное чтобы контент у вас на канале был интересный.
- Anton560
- Читатель
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Работа, курсы, образование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Ivan95 и гости: 5