Хочу накрутить себе комментария в Ютубе

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Хочу накрутить себе комментария в Ютубе

Новое сообщение Ivan95 » 13 июл 2023, 06:35

Хочу накрутить себе комментария в Ютубе. Подскажите как это можно сделать.


Последний раз редактировалось Ivan95 13 июл 2023, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Хочу накрутить себе подписчиков в Ютубе

Новое сообщение Anton560 » 13 июл 2023, 11:26

Зачем надо накручивать себе подписчиков в ютубе, если можно подождать пару месяцев, и они сами начнут на вас подписываться. Главное чтобы контент у вас на канале был интересный.
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