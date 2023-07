fysapy » 14 июл 2023, 15:42

Buna ziua! Studierea analizei datelor în România oferă o gamă largă de abilități și cunoștințe necesare pentru o carieră de succes în acest domeniu. În cadrul cursurilor pe platforma https://robotdreams.ro/ am studiat elementele de bază ale statisticii, analizei datelor, învățării automate și vizualizării datelor. Aceste cursuri mi-au permis să stăpânesc instrumente și tehnici populare, cum ar fi Python, SQL, R și Tableau, care sunt utilizate pe scară largă în domeniul analizei datelor. De asemenea, am câștigat experiență practică cu seturi de date și analize reale, ceea ce m-a ajutat să aplic cu încredere ceea ce am învățat în practică. Studierea analizei datelor în România deschide ușa către multe oportunități. Cererea de specialiști în acest domeniu este în creștere și locuri de muncă sunt disponibile în diverse industrii, inclusiv finanțe, marketing, asistență medicală și multe altele. Aceasta înseamnă că poți alege zona care te interesează cel mai mult și se potrivește obiectivelor tale.