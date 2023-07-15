Где найти сервис или компанию для повышения квалификации психологов?
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Где найти сервис или компанию для повышения квалификации психологов?
Я работаю психологом уже несколько лет и хочу расширить свои знания и навыки. Подскажите, где можно найти сервис или компанию, которые предлагают курсы повышения квалификации для психологов? Я искал в интернете, но мне нужны рекомендации от людей, кто уже прошел такое обучение.
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где найти сервис или компанию для повышения квалификации психологов?
Я сам психолог и могу порекомендовать тебе одну замечательную компанию, где я проходил обучение. Они называются "Сервис по обучению психологов" https://sppe.ru это место специализируется на профессиональной переподготовке и повышении квалификации психологов. Я остался очень доволен результатами и знаниями, которые получил там. Они предлагают разнообразные курсы, позволяющие расширить свои профессиональные навыки и освежить знания. Весь процесс обучения организован понятно и доступно. Я уверен, что тебе там понравится.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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