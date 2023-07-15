Где найти сервис или компанию для повышения квалификации психологов?

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Где найти сервис или компанию для повышения квалификации психологов?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 15 июл 2023, 20:47

Я работаю психологом уже несколько лет и хочу расширить свои знания и навыки. Подскажите, где можно найти сервис или компанию, которые предлагают курсы повышения квалификации для психологов? Я искал в интернете, но мне нужны рекомендации от людей, кто уже прошел такое обучение.


samoeglavnoe**
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Re: Где найти сервис или компанию для повышения квалификации психологов?

Новое сообщение IntoSpace » 15 июл 2023, 21:16

Я сам психолог и могу порекомендовать тебе одну замечательную компанию, где я проходил обучение. Они называются "Сервис по обучению психологов" https://sppe.ru это место специализируется на профессиональной переподготовке и повышении квалификации психологов. Я остался очень доволен результатами и знаниями, которые получил там. Они предлагают разнообразные курсы, позволяющие расширить свои профессиональные навыки и освежить знания. Весь процесс обучения организован понятно и доступно. Я уверен, что тебе там понравится.
IntoSpace
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