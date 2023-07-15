samoeglavnoe** » 15 июл 2023, 20:47

Я работаю психологом уже несколько лет и хочу расширить свои знания и навыки. Подскажите, где можно найти сервис или компанию, которые предлагают курсы повышения квалификации для психологов? Я искал в интернете, но мне нужны рекомендации от людей, кто уже прошел такое обучение.