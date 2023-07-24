İş Temelleri Kursları
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İş Temelleri Kursları
Söylesene, işin temelleri ile ilgili Türkçe çevrimiçi kursları nerede alabilirim? İstanbul'da yaşıyorum ve kendi mağazamı açmayı planlıyorum. Temel pazarlama, muhasebe, finansal yönetim bilgisine ihtiyacım var.
- Odokn
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 июл 2023, 13:50
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Re: İş Temelleri Kursları
Laba işletme okulunun çevrimiçi kurslarına dikkat etmenizi öneririm! Pazarlama, muhasebe, finansal planlama ve diğer gerekli alanlarda temel konularda girişimci adayları için mükemmel programları var. "Sıfırdan işletme" kurslarını aldım ve küçük işletmemi kurmak için pek çok yararlı bilgi aldım. Eğitim uzaktan yapılır, uygun bir çevrimiçi platform vardır. Eğitmenler materyali açık bir şekilde açıklar. Başlamak için https://laba.com.tr/ adresini öneririm!
- fysapy
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 май 2023, 11:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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