Odokn » 24 июл 2023, 13:44

Söylesene, işin temelleri ile ilgili Türkçe çevrimiçi kursları nerede alabilirim? İstanbul'da yaşıyorum ve kendi mağazamı açmayı planlıyorum. Temel pazarlama, muhasebe, finansal yönetim bilgisine ihtiyacım var.