Выбираю между Умскул и 100балльным репетитором, нужны отзывы

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Выбираю между Умскул и 100балльным репетитором, нужны отзывы

Новое сообщение Zaytem » 11 авг 2023, 17:10

Кто как учился перед ЕГЭ? Мне тут нужно подтянуть знания за год, вот родители говорят выбрать онлайн школу. Я пока остановился между Умскул и 100балльным репетитором. Акцент в обучении будет на профильную математику.


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Re: Выбираю между Умскул и 100балльным репетитором, нужны отзывы

Новое сообщение Unarenta » 11 авг 2023, 17:15

Если тебе на профильную, то это точно не к Эрику Ковалеву, это действительно лучше в Умскул. Я был на Легионе, это больше какой-то косплей на крутую подготовку. В итоге тебя будут готовить всёравно лишь на набор минимума, остальное уже в оставшееся время будет разбираться, которого, КСТАТИ, останется не много, так как наш великий учитель не мог нормально распределить учебную нагрузку. Короче чудом я сдал на 80+ , а вот друг из Умскул 90+ без проблем набрал. Видел бы ты меня после ЕГЭ...
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