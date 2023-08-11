Unarenta » 11 авг 2023, 17:15

Если тебе на профильную, то это точно не к Эрику Ковалеву, это действительно лучше в Умскул. Я был на Легионе, это больше какой-то косплей на крутую подготовку. В итоге тебя будут готовить всёравно лишь на набор минимума, остальное уже в оставшееся время будет разбираться, которого, КСТАТИ, останется не много, так как наш великий учитель не мог нормально распределить учебную нагрузку. Короче чудом я сдал на 80+ , а вот друг из Умскул 90+ без проблем набрал. Видел бы ты меня после ЕГЭ...