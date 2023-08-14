IntoSpace » 14 авг 2023, 22:52

У меня есть отличное решение для твоей проблемы. Сам сталкивался с таким, и Online-конструктор вакансий под названием https://vacapp.ru мне очень помог. Вот как я это делаю:

Сначала, заходишь на их сайт. Это бесплатный онлайн-инструмент, так что регистрация быстрая. Потом выбираешь тип вакансии - у них там много вариантов, чтобы точно подобрать нужный.

Далее, начинаешь заполнять шаблон. Он простой и понятный даже для тех, кто не имеет опыта в HR. Тебе предлагаются готовые блоки текста, которые нужно только адаптировать под свою компанию и вакансию. Главное - честно отразить все плюсы работы у вас.

После того как ты заполнил все необходимые поля, VacApp составляет текст вакансии. Здесь главное - не переживать, если не получится идеально сразу. Можно менять, дополнять, править. Я обычно добавляю немного нашего стиля и культуры компании.

Как только ты удовлетворен результатом, просто сохраняешь текст вакансии. Они также предлагают опции форматирования, чтобы визуально сделать объявление более привлекательным.