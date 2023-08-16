Как научиться методу Тетахилинг? Где найти информацию?
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Как научиться методу Тетахилинг? Где найти информацию?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как научиться методу Тетахилинг? Где найти информацию?
Юлия Булыгина проводит индивидуальные и групповые занятия. Она действительно глубоко вникает в метод и его применение в повседневной жизни. На занятиях ты не только узнаешь о методе Тетахилинг, но и научишься его применять на практике.
К тому же, Юлия создает дружественную атмосферу, где каждый может задать вопросы и поделиться своим опытом. Это, безусловно, ускоряет процесс обучения.
Так что, если ты серьезно настроен начать практиковать Тетахилинг, мой совет - обратить внимание на курсы и консультации у Юлии Булыгиной в ""Сияние"". Уверен, это будет хороший старт в погружении в мир этого метода!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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