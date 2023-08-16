Как научиться методу Тетахилинг? Где найти информацию?

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Как научиться методу Тетахилинг? Где найти информацию?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 16 авг 2023, 23:12

Я недавно услышал о методе Тетахилинг и заинтригован. Честно говоря, немного запутался в информационном потоке. Может быть, кто-то из опытных здесь может подсказать, где найти хороший и понятный источник о Тетахилинг? Я бы хотел начать практиковать этот метод и понять, как он работает. Спасибо заранее за советы!


samoeglavnoe**
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Re: Как научиться методу Тетахилинг? Где найти информацию?

Новое сообщение IntoSpace » 16 авг 2023, 23:20

Я сам довольно долго искал информацию о курс тета хилинг на изобилие Тетахилинге, и могу поделиться опытом. Лично для меня прорывом стали курсы и консультации в Центре Душевного Развития ""Сияние"". Там обучает опытный практик с высшей степенью Сертификата Наук, что для меня было важным показателем.

Юлия Булыгина проводит индивидуальные и групповые занятия. Она действительно глубоко вникает в метод и его применение в повседневной жизни. На занятиях ты не только узнаешь о методе Тетахилинг, но и научишься его применять на практике.

К тому же, Юлия создает дружественную атмосферу, где каждый может задать вопросы и поделиться своим опытом. Это, безусловно, ускоряет процесс обучения.

Так что, если ты серьезно настроен начать практиковать Тетахилинг, мой совет - обратить внимание на курсы и консультации у Юлии Булыгиной в ""Сияние"". Уверен, это будет хороший старт в погружении в мир этого метода!

IntoSpace
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