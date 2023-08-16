IntoSpace » 16 авг 2023, 23:20

Я сам довольно долго искал информацию о курс тета хилинг на изобилие Тетахилинге, и могу поделиться опытом. Лично для меня прорывом стали курсы и консультации в Центре Душевного Развития ""Сияние"". Там обучает опытный практик с высшей степенью Сертификата Наук, что для меня было важным показателем.

Юлия Булыгина проводит индивидуальные и групповые занятия. Она действительно глубоко вникает в метод и его применение в повседневной жизни. На занятиях ты не только узнаешь о методе Тетахилинг, но и научишься его применять на практике.

К тому же, Юлия создает дружественную атмосферу, где каждый может задать вопросы и поделиться своим опытом. Это, безусловно, ускоряет процесс обучения.

Так что, если ты серьезно настроен начать практиковать Тетахилинг, мой совет - обратить внимание на курсы и консультации у Юлии Булыгиной в ""Сияние"". Уверен, это будет хороший старт в погружении в мир этого метода!