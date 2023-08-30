Если решили переехать в Германию
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Если решили переехать в Германию
Решил переехать в Германию, выучиться, найти работу. Нужна была языковая подготовка для того, чтобы иметь право жить в стране. Ваучера на интеграционный курс у меня не было. Нашел онлайн школу Инны Левенчук, где и прошел этот курс. Школа хорошая, занимался в группе (это немного дешевле, чем индивидуально, но кому как). mydeutsch-online .com/courses/razgovornye_kursu Здесь мне помогли выучить язык до уровня, необходимого для интеграции (В1), подготовили к сдаче экзамена «Жизнь в Германии» и теста для иммигрантов Der Deutsch-Test für Zuwanderer. Сперва на уроках говорили на русском, затем уже только на немецком. Это помогло привыкнуть, не растеряться и не комплексовать, если что-то не знал. В конце выдали сертификат об окончании с указанием пройденных академических часов.
- RomanSimon
- Читатель
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 12:30
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Работа, курсы, образование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2