Агентство по поиску персонала

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Агентство по поиску персонала

Новое сообщение Lerafina » 06 сен 2023, 16:11

Какие советы по выбору агентства по поиску персонала поможете поделиться на практике?


Lerafina
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Агентство по поиску персонала

Новое сообщение Amigos » 06 сен 2023, 16:38

При выборе кадрового агентства для аутсорсинга, важно учитывать их опыт, рекомендации и прозрачность процесса. Посетите https://hrpartner.kz/ для советов по выбору кадрового агентства для аутсорсинга.
Amigos
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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