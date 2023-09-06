Агентство по поиску персонала
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Агентство по поиску персонала
Какие советы по выбору агентства по поиску персонала поможете поделиться на практике?
- Lerafina
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Агентство по поиску персонала
При выборе кадрового агентства для аутсорсинга, важно учитывать их опыт, рекомендации и прозрачность процесса. Посетите https://hrpartner.kz/ для советов по выбору кадрового агентства для аутсорсинга.
- Amigos
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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