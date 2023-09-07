RomanSimon » 07 сен 2023, 14:14

Даже если ты уже сложился как профессионал, твоя карьера в любой момент может дать сбой. По совершенно не зависящим тебя обстоятельствам, субъективным и объективным. Но ведь ты стремишься добиться успеха, настроен на него, есть опыт, знания, нужная квалификация. Но чего-то не хватает для того, чтобы все получилось. Сама понять не смогла, чего же мне не хватает, что надо делать. Обратился к карьерному коучу Елене Решетниковой. fullerlifecentre .com/ru/?fuller_member=elena-reshetnikova Мы общались с ней в основном онлайн. Ее усилия в поисках новых возможностей для меня не были напрасны. Мы нашли что же не хватало мне для того, чтобы подстегнуть карьерный рост и добиться большего. Спасибо Елене за ее внимание, тактичность, заинтересованность в результате и опыт в анализе плюсов и минусов.