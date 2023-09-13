samoeglavnoe** » 13 сен 2023, 12:23

Привет всем! Подскажите, пожалуйста, интересный интернет ресурс или журнал, где можно найти статью с информацией о том, где можно погулять вечером в Москве. Хочется узнать о местах, где есть красивая ночная иллюминация, атмосфера идеальная для прогулок вечером. Поделитесь своим опытом и рекомендациями!