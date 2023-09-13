Вечерние прогулки в Москве

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Вечерние прогулки в Москве

Новое сообщение samoeglavnoe** » 13 сен 2023, 12:23

Привет всем! Подскажите, пожалуйста, интересный интернет ресурс или журнал, где можно найти статью с информацией о том, где можно погулять вечером в Москве. Хочется узнать о местах, где есть красивая ночная иллюминация, атмосфера идеальная для прогулок вечером. Поделитесь своим опытом и рекомендациями!


samoeglavnoe**
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Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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