IntoSpace » 14 сен 2023, 22:22

Да, Studiare in Italia - отличный выбор, особенно если ты планируешь поступить в итальянский ВУЗ. Вот студенческая виза в Италию посмотрите здесь. Я сам обратился к ним несколько лет назад, и могу рассказать о своем опыте.

Первое, что поразило - это их профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Они помогли мне выбрать университет и программу, затем оформили все необходимые документы, включая апостилирование и легализацию. Визовая поддержка тоже была на высшем уровне.

Организация проживания - это еще один плюс. Мне предоставили уютное жилье, близкое к университету. Их помощь с подачей на стипендию также оказалась очень полезной.

Как по мне, Studiare in Italia - лучший выбор для студентов, мечтающих об обучении в Италии. Я не могу порекомендовать ничего лучше. Удачи в реализации своей мечты!