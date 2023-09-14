Где найти помощь для обучения в Италии?
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Где найти помощь для обучения в Италии?
Меня зовут Алексей, и я мечтаю учиться в Италии. Я слышал про Studiare in Italia, и хотел бы узнать больше о их услугах. Кто-то уже обращался к ним за помощью? Какова ваша общая оценка их работы? И есть ли альтернативы?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 176
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где найти помощь для обучения в Италии?
Да, Studiare in Italia - отличный выбор, особенно если ты планируешь поступить в итальянский ВУЗ. Вот студенческая виза в Италию посмотрите здесь. Я сам обратился к ним несколько лет назад, и могу рассказать о своем опыте.
Первое, что поразило - это их профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Они помогли мне выбрать университет и программу, затем оформили все необходимые документы, включая апостилирование и легализацию. Визовая поддержка тоже была на высшем уровне.
Организация проживания - это еще один плюс. Мне предоставили уютное жилье, близкое к университету. Их помощь с подачей на стипендию также оказалась очень полезной.
Как по мне, Studiare in Italia - лучший выбор для студентов, мечтающих об обучении в Италии. Я не могу порекомендовать ничего лучше. Удачи в реализации своей мечты!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 197
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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