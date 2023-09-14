Где найти помощь для обучения в Италии?

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Где найти помощь для обучения в Италии?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 14 сен 2023, 21:50

Меня зовут Алексей, и я мечтаю учиться в Италии. Я слышал про Studiare in Italia, и хотел бы узнать больше о их услугах. Кто-то уже обращался к ним за помощью? Какова ваша общая оценка их работы? И есть ли альтернативы?


samoeglavnoe**
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Сообщения: 176
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где найти помощь для обучения в Италии?

Новое сообщение IntoSpace » 14 сен 2023, 22:22

Да, Studiare in Italia - отличный выбор, особенно если ты планируешь поступить в итальянский ВУЗ. Вот студенческая виза в Италию посмотрите здесь. Я сам обратился к ним несколько лет назад, и могу рассказать о своем опыте.

Первое, что поразило - это их профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Они помогли мне выбрать университет и программу, затем оформили все необходимые документы, включая апостилирование и легализацию. Визовая поддержка тоже была на высшем уровне.

Организация проживания - это еще один плюс. Мне предоставили уютное жилье, близкое к университету. Их помощь с подачей на стипендию также оказалась очень полезной.

Как по мне, Studiare in Italia - лучший выбор для студентов, мечтающих об обучении в Италии. Я не могу порекомендовать ничего лучше. Удачи в реализации своей мечты!

IntoSpace
Фанат
 
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