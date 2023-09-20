Какие важные пункты указать в резюме?

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Какие важные пункты указать в резюме?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 20 сен 2023, 22:41

Я сейчас активно ищу работу и хочу составить качественное резюме. Но у меня нет опыта в этом деле, и я не знаю, какие важные пункты стоит указать в резюме. Можете подсказать, что стоит включить в моё резюме, чтобы повысить шансы на устройство на работу?


samoeglavnoe**
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Re: Какие важные пункты указать в резюме?

Новое сообщение IntoSpace » 20 сен 2023, 22:49

Привет! Конечно, я могу порекомендовать тебе отличный ресурс для скачивания шаблонов резюме. Посети сайт https://obrazecv.ru "ObrazeCV". Там есть бесплатные образцы резюме для устройства на работу в 2023 году. Что хорошо, так это то, что они предоставляют разнообразные форматы, такие как DOC и PDF, и есть выбор шаблонов с местом под фото, без фото, с указанием опыта и для ручного заполнения. Эти шаблоны сделаны профессионалами, в том числе HR-специалистами, так что ты точно сможешь составить грамотное резюме. Удачи в поиске работы!
IntoSpace
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