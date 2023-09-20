samoeglavnoe** » 20 сен 2023, 22:41

Я сейчас активно ищу работу и хочу составить качественное резюме. Но у меня нет опыта в этом деле, и я не знаю, какие важные пункты стоит указать в резюме. Можете подсказать, что стоит включить в моё резюме, чтобы повысить шансы на устройство на работу?