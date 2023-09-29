IntoSpace » 29 сен 2023, 21:51

Фронтенд разработчик - это специалист, который занимается созданием пользовательского интерфейса веб-приложений и сайтов. Он отвечает за то, чтобы сайт выглядел и работал хорошо для пользователей.Вот посмотри фронтенд разработчик кто это здесь.

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