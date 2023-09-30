Курсы Python

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Курсы Python

Новое сообщение belkodi » 30 сен 2023, 10:45

Изучение Python https://kursy.ru/programmirovanie/python/ стало возможным благодаря онлайн курсам. Я начал с нуля и шаг за шагом погружался в этот увлекательный мир программирования. Курсы python предоставили мне доступ к качественным видеоурокам, интерактивным заданиям и поддержке опытных преподавателей. Что меня особенно впечатлило, так это практический подход обучения. Я не только изучал теорию, но и создавал собственные программы, решал задачи и видел результаты своей работы.


belkodi
Писатель
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Курсы Python

Новое сообщение kodena » 30 сен 2023, 10:46

Ну это здорово, что есть такой вариант, спасибо за рекомендацию.
kodena
Читатель
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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