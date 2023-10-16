Янъ » 16 окт 2023, 14:34

Новое. Делись своим интернет-трафиком и зарабатывай. Только для тех, у кого интернет безлимитный.

Вы делитесь излишками мощности интернет-канала с теми, кому ее не хватает. Получаете оплату каждого Гб трафика. Увеличиваете собственную реферальную систему и получаете еще больше профита благодаря части оплаты их трафика

Как начать зарабатывать?

Вместо русской версии сайта, возможно, без VPN будет доступен Telegram-бот

С С Ы Л К А

В остальном работает как обычно.

Зарегистрируйтесь в системе.

Скачайте и установите приложение под нужную операционную систему себе на компьютер или компьютер друзей. Установите приложения на все ваши гаджеты(телефон, компьютер, планшет)

После запуска, укажите свой email в системе.

Ожидайте трафик и заработок, не выключайте программу!

При возникновении проблем или вопросов, обращайтесь в поддержку.

Вы отдаете неиспользуемый канал, за который платите деньги ежемесячно, а мы платим Вам за этот канал. И за то, что вы следите за работой программ, поддерживаете их в рабочем состоянии, распространяете и увеличиваете сеть.

Платим мы не просто так, но при определенном опыте затраченное время очень быстро окупится. Очень! Важно!!! Необходимо во время запуска компьютера проверять загрузилась ли программа.

Пробуйте. Во всяком случае вы ничего не теряете, а приобрести сможете. Иногда программа не запускается автоматически. Приходится включать её вручную.

Внимание! Предупредите своих рефералов о том, что вместо русской версии сайта без VPN доступен только Telegram-бот. В остальном работает как обычно.

С С Ы Л К А 2