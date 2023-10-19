Разработка технических условий
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Разработка технических условий
У меня возник вопрос по разработке технических условий для моего проекта. Я хочу узнать, какие этапы этого процесса важны, и какие документы могут понадобиться. Может кто-то уже имел опыт в этой области и поделится советами?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Разработка технических условий
Разработка технических условий - это важный этап перед запуском любого продукта на рынок. Могу порекомендовать обратиться в "АСМ" - центр сертификации и разрешительной документации. Они имеют обширный опыт и предоставляют широкий спектр услуг по оформлению разрешительной документации, включая сертификаты соответствия и декларации.
Сотрудничество с "АСМ" позволит вам сэкономить время и усилия, получив необходимые документы для вашего бизнеса. Они также помогут разработать технические условия и другие необходимые документы. Мне известно, что они успешно сотрудничают с российскими и зарубежными клиентами уже более 20 лет и имеют впечатляющий опыт в этой области.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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