Онлайн-курсы повышения квалификации по 44-ФЗ для заказчиков.

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Онлайн-курсы повышения квалификации по 44-ФЗ для заказчиков.

Новое сообщение belkodi » 20 окт 2023, 11:21

Онлайн-курсы повышения квалификации по 44-ФЗ для заказчиков с FZ44 - это лучший способ оставаться в курсе изменений в законодательстве. Я рекомендую их всем, кто занимается госзакупками.


belkodi
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Re: Онлайн-курсы повышения квалификации по 44-ФЗ для заказчиков.

Новое сообщение kodena » 20 окт 2023, 12:51

Большое спасибо за рекомендацию FZ44! Планирую обучение для заказчиков по 44-ФЗ онлайн. Какой график занятий и длительность курса?
kodena
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