Онлайн-курсы повышения квалификации по 44-ФЗ для заказчиков.
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Онлайн-курсы повышения квалификации по 44-ФЗ для заказчиков.
Онлайн-курсы повышения квалификации по 44-ФЗ для заказчиков с FZ44 - это лучший способ оставаться в курсе изменений в законодательстве. Я рекомендую их всем, кто занимается госзакупками.
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Онлайн-курсы повышения квалификации по 44-ФЗ для заказчиков.
Большое спасибо за рекомендацию FZ44! Планирую обучение для заказчиков по 44-ФЗ онлайн. Какой график занятий и длительность курса?
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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