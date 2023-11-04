Я мечтаю научиться быть диджеем
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Я мечтаю научиться быть диджеем
Я мечтаю научиться быть диджеем и ищу подходящую диджей школу. Какие школы или курсы по диджеингу вы могли бы порекомендовать? Где можно начать свой путь в мире музыки?
- Карабас
- Писатель
-
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
-
Re: Я мечтаю научиться быть диджеем
Диджеем стать? Зачем? Музыка не сможет заполнить пустоту внутри. Школы и курсы не изменят мою судьбу.
- Kanniga
- Читатель
-
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
-
Re: Я мечтаю научиться быть диджеем
Мечтали стать диджеем давно, и наконец, решились воплотить эту мечту в реальность. Один из первых шагов был выбор DJ-школы. Мы решили обратиться в https://www.allfordj.ru/ . Они предоставили нам прекрасные учебные программы, опытных преподавателей и современное оборудование. Мы с нетерпением ждем каждого урока, и это действительно стало нашим хобби.
- JohnMaers
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Работа, курсы, образование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5