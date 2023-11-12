Готовые домашние задания
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Готовые домашние задания
Где можно найти проверенные сайты, предоставляющие ГДЗ бесплатно? Буду благодарен за любые рекомендации и опыт использования подобных ресурсов.
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Готовые домашние задания
Не могли не поделиться своим открытием - ГДЗ-радуга https://gdz-raduga.com/. Это не только ответы для школьников, но и отличный инструмент для родителей. Мы, как родители, благодарны за возможность легко проверять и объяснять материал детям.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Готовые домашние задания
Спасибо за наводку на сайт ГДЗ Радуга! Планирую заглянуть на сайт. Есть ли там решебники для младших классов? Жду ваши рекомендации!
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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