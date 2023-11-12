Готовые домашние задания

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Готовые домашние задания

Новое сообщение belkodi » 12 ноя 2023, 15:10

Где можно найти проверенные сайты, предоставляющие ГДЗ бесплатно? Буду благодарен за любые рекомендации и опыт использования подобных ресурсов.


belkodi
Писатель
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Готовые домашние задания

Новое сообщение kodena » 12 ноя 2023, 15:12

Не могли не поделиться своим открытием - ГДЗ-радуга https://gdz-raduga.com/. Это не только ответы для школьников, но и отличный инструмент для родителей. Мы, как родители, благодарны за возможность легко проверять и объяснять материал детям.
kodena
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Сообщения: 41
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Готовые домашние задания

Новое сообщение belkodi » 12 ноя 2023, 15:14

Спасибо за наводку на сайт ГДЗ Радуга! Планирую заглянуть на сайт. Есть ли там решебники для младших классов? Жду ваши рекомендации!
belkodi
Писатель
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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