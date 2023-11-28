Карабас » 28 ноя 2023, 15:14

Кто-то готовился к ЕГЭ по математике? У меня с этим предметом не ладится, и нужно как-то подтянуть знания. Где можно найти качественные материалы для подготовки и, возможно, даже интересные методики?