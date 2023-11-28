Кто-то готовился к ЕГЭ по математике?
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Кто-то готовился к ЕГЭ по математике?
Кто-то готовился к ЕГЭ по математике? У меня с этим предметом не ладится, и нужно как-то подтянуть знания. Где можно найти качественные материалы для подготовки и, возможно, даже интересные методики?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Кто-то готовился к ЕГЭ по математике?
Для подготовки к ЕГЭ по математике я использовал онлайн-платформы с видеоуроками и интерактивными заданиями. Много ресурсов бесплатных, так что можно выбрать подходящий для себя
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Кто-то готовился к ЕГЭ по математике?
Подготовка к ЕГЭ стала настоящим испытанием, особенно по математике. На https://sotkaonline.ru/matematika нашел онлайн-курс, который стал моим спасением. Преподаватели там просто мастера своего дела, объясняют материал доступно и интересно. Благодаря курсу я смог подтянуть знания и успешно справился с экзаменом.
- JohnMaers
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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