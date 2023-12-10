Как организовать учет кадров?

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Как организовать учет кадров?

Новое сообщение Kirra » 10 дек 2023, 08:28

Привет всем! Скажите, коллеги, как в небольшой компании организовать кадровый учет? Кто из Санки-Петербурга, что посоветуете?


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Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2023, 17:25
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Re: Как организовать учет кадров?

Новое сообщение Pavel Dev » 10 дек 2023, 10:12

Привет! А кто раньше занимался этим вопросом в Вашей компании? Или вы впервые озадачены этим вопросом?
Pavel Dev
 
Сообщения: 4
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Re: Как организовать учет кадров?

Новое сообщение Kirra » 10 дек 2023, 10:40

Раньше для этого не было необходимости. Нужно же документооборот знать, чтобы верно заниматься кадрами.
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Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2023, 17:25
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Re: Как организовать учет кадров?

Новое сообщение Pavel Dev » 10 дек 2023, 11:54

В таком случае, можно либо нанять человека, который будет сам заниматься этими вопросами для Вашей организации, либо изучить всю необходимую информацию и заниматься самостоятельно учетом. Кстати, посмотрите, вот тут есть статья по поводу всех вопросах кадрового учета https://megaconsult.ru/blog/kadrovoe-deloproizvodstvo-s-nulya-poshagovye-instruktsii
Pavel Dev
 
Сообщения: 4
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Re: Как организовать учет кадров?

Новое сообщение Kirra » 10 дек 2023, 12:04

Спасибо, изучу информация. А У вас в компании кто занимается вопросами учета? Вы аутсорсингом пользуетесь или сами?
Kirra
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2023, 17:25
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Re: Как организовать учет кадров?

Новое сообщение Pavel Dev » 10 дек 2023, 12:11

У нас компания не маленькая и конечно же есть свой человек, но начинали мы с очень маленькой фирмы, и занимались всем сами.
Pavel Dev
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 09:21
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