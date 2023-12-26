Я хочу усовершенствовать свои навыки и знания по охране труда
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Я хочу усовершенствовать свои навыки и знания по охране труда
Я работаю в опасных условиях, где мне приходится иметь дело с химикатами, электричеством и механизмами. Я хочу усовершенствовать свои навыки и знания по охране труда, чтобы работать безопасно и избегать несчастных случаев. Я хочу пройти курс повышения квалификации по охране труда, но не знаю, где его найти.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Я хочу усовершенствовать свои навыки и знания по охране труда
Безопасность важна. Попробуйте поискать курсы по охране труда в местных учебных заведениях или на платформах онлайн-обучения. Это даст вам дополнительные навыки и повысит вашу безопасность на работе.
- JohnMaers
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Re: Я хочу усовершенствовать свои навыки и знания по охране труда
Работая в опасной среде, я осознал, что необходимо повысить свою квалификацию по охране труда. Обратил внимание на https://gktehnoprof.ru/ , где предоставляют высококачественное обучение. Прошел курс – теперь у меня есть не только знания, но и уверенность в своей безопасности.
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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