Хочу переучиться на автомеханика

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Хочу переучиться на автомеханика

Новое сообщение Paris » 04 янв 2024, 02:32

Хочу переучиться на автомеханика. Где в Москве можно пройти курсы?


Paris
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу переучиться на автомеханика

Новое сообщение Osvald » 04 янв 2024, 07:40

Могу порекомендовать пару мест, но лучше спросить у знакомых, может, кто-то уже учился и сможет посоветовать что-то более точное.
Osvald
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Хочу переучиться на автомеханика

Новое сообщение Harlitood » 04 янв 2024, 12:13

Я всегда увлекался автомобилями и мечтал стать автомехаником. Но я не имел достаточного образования и опыта, чтобы устроиться на эту работу. Я решил изменить свою жизнь и поступить на курсы на автомеханника. Я нашел сайт https://xn--80axh3d.xn--p1ai/professiya-avtomekhanik/ , который предлагает обучение по этой профессии. На сайте есть подробная информация о программе курсов, стоимости, графике и требованиях. Я записался на курсы и начал учиться. Я надеюсь, что после окончания курсов я смогу найти хорошую работу в автосервисе.
Harlitood
Читатель
 
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