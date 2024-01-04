Хочу переучиться на автомеханика
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Хочу переучиться на автомеханика
Хочу переучиться на автомеханика. Где в Москве можно пройти курсы?
- Paris
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу переучиться на автомеханика
Могу порекомендовать пару мест, но лучше спросить у знакомых, может, кто-то уже учился и сможет посоветовать что-то более точное.
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Хочу переучиться на автомеханика
Я всегда увлекался автомобилями и мечтал стать автомехаником. Но я не имел достаточного образования и опыта, чтобы устроиться на эту работу. Я решил изменить свою жизнь и поступить на курсы на автомеханника. Я нашел сайт https://xn--80axh3d.xn--p1ai/professiya-avtomekhanik/ , который предлагает обучение по этой профессии. На сайте есть подробная информация о программе курсов, стоимости, графике и требованиях. Я записался на курсы и начал учиться. Я надеюсь, что после окончания курсов я смогу найти хорошую работу в автосервисе.
- Harlitood
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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