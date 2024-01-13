Выбор образовательных программ Академии Современных Технологий
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Выбор образовательных программ Академии Современных Технологий
нтересно узнать, кто уже проходил обучение в Академии Современных Технологий? Какие программы выбирали и каков ваш опыт? Хочу подтянуть навыки в области информационных технологий и думаю о курсах по программированию. Ваши впечатления и рекомендации будут очень полезны!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Выбор образовательных программ Академии Современных Технологий
Я проходил обучение в Академии по курсу https://astobr.com/professionalnaya-per ... getika-pp/ очень доволен результатом! Программа включает все актуальные технологии и подходы. Отличный баланс теории и практики. Изучали современные фреймворки и инструменты, что сразу пригодилось в работе. Если тебе интересна веб-разработка, этот курс - отличный выбор!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 293
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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