Выбор образовательных программ Академии Современных Технологий

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Выбор образовательных программ Академии Современных Технологий

Новое сообщение samoeglavnoe** » 13 янв 2024, 13:29

нтересно узнать, кто уже проходил обучение в Академии Современных Технологий? Какие программы выбирали и каков ваш опыт? Хочу подтянуть навыки в области информационных технологий и думаю о курсах по программированию. Ваши впечатления и рекомендации будут очень полезны!


samoeglavnoe**
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Re: Выбор образовательных программ Академии Современных Технологий

Новое сообщение IntoSpace » 13 янв 2024, 13:34

Я проходил обучение в Академии по курсу https://astobr.com/professionalnaya-per ... getika-pp/ очень доволен результатом! Программа включает все актуальные технологии и подходы. Отличный баланс теории и практики. Изучали современные фреймворки и инструменты, что сразу пригодилось в работе. Если тебе интересна веб-разработка, этот курс - отличный выбор!
IntoSpace
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