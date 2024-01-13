samoeglavnoe** » 13 янв 2024, 13:29

нтересно узнать, кто уже проходил обучение в Академии Современных Технологий? Какие программы выбирали и каков ваш опыт? Хочу подтянуть навыки в области информационных технологий и думаю о курсах по программированию. Ваши впечатления и рекомендации будут очень полезны!