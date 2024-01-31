Мечтаю научиться играть на барабанах.
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Мечтаю научиться играть на барабанах.
Мечтаю научиться играть на барабанах. Какие курсы по игре на барабанах существуют? Куда можно обратиться для профессионального обучения с опытными инструкторами?
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Мечтаю научиться играть на барабанах.
Барабаны? Вам что, свидетель "Таллинна"? Гугл, гугл, ищите музыкальные школы. А профессиональное обучение? Вам, наверное, в консерваторию нужно.
- Dertert
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: Мечтаю научиться играть на барабанах.
Открыл для себя drumskill.ru - там курсы по игре на барабанах. Захватывающие уроки, опытные преподаватели, и результаты заметны сразу. Я стал настоящим ритм-мастером благодаря этим курсам. Если у вас тоже есть душевная связь с барабанами, рекомендую попробовать: https://www.drumskill.ru/
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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