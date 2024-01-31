Мечтаю научиться играть на барабанах.

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Мечтаю научиться играть на барабанах.

Новое сообщение Kanniga » 31 янв 2024, 14:34

Мечтаю научиться играть на барабанах. Какие курсы по игре на барабанах существуют? Куда можно обратиться для профессионального обучения с опытными инструкторами?


Kanniga
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Re: Мечтаю научиться играть на барабанах.

Новое сообщение Dertert » 31 янв 2024, 19:18

Барабаны? Вам что, свидетель "Таллинна"? Гугл, гугл, ищите музыкальные школы. А профессиональное обучение? Вам, наверное, в консерваторию нужно.
Dertert
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Re: Мечтаю научиться играть на барабанах.

Новое сообщение Kaslan » 01 фев 2024, 20:18

Открыл для себя drumskill.ru - там курсы по игре на барабанах. Захватывающие уроки, опытные преподаватели, и результаты заметны сразу. Я стал настоящим ритм-мастером благодаря этим курсам. Если у вас тоже есть душевная связь с барабанами, рекомендую попробовать: https://www.drumskill.ru/
Kaslan
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