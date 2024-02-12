Дистанционное обучение для логопедов

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Дистанционное обучение для логопедов

Новое сообщение milaeryomina2 » 12 фев 2024, 18:19

Дистанционное обучение для логопедов просто невероятно! Эти курсы профессионального развития на https://logopraktika.ru/ полностью изменили способы повышения квалификации логопедов. Удобство онлайн-обучения в сочетании с комплексной учебной программой, разработанной специально для логопедов, просто поражает воображение. Я в восторге от того, как эти курсы помогли поднять свой опыт на новую высоту!


milaeryomina2
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