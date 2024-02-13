Песня под ключ

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Песня под ключ

Новое сообщение samoeglavnoe** » 13 фев 2024, 22:05

Привет, форумчане! Я в поиске профессиональной студии или продюсерского центра для создания своей песни. Интересует не только запись, но и возможность снять клип, организовать продвижение и, конечно, найти наставника. Что можете порекомендовать?


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Песня под ключ

Новое сообщение IntoSpace » 13 фев 2024, 22:12

Привет! Я советую обратить внимание на Продюсерский центр UniProject. У них готовая песня под ключ всего за 14999 рублей. В одном месте ты сможешь создать музыку, снять клип, заказать услуги по продвижению, а также получить поддержку на каждом этапе, начиная с обучения. Я сам пользовался их услугами – отличный индивидуальный подход и всегда результат на высоте. Очень удобно, если хочешь сделать всё в одном месте!
IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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