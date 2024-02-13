samoeglavnoe** » 13 фев 2024, 22:05

Привет, форумчане! Я в поиске профессиональной студии или продюсерского центра для создания своей песни. Интересует не только запись, но и возможность снять клип, организовать продвижение и, конечно, найти наставника. Что можете порекомендовать?