Песня под ключ
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Песня под ключ
Привет, форумчане! Я в поиске профессиональной студии или продюсерского центра для создания своей песни. Интересует не только запись, но и возможность снять клип, организовать продвижение и, конечно, найти наставника. Что можете порекомендовать?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Песня под ключ
Привет! Я советую обратить внимание на Продюсерский центр UniProject. У них готовая песня под ключ всего за 14999 рублей. В одном месте ты сможешь создать музыку, снять клип, заказать услуги по продвижению, а также получить поддержку на каждом этапе, начиная с обучения. Я сам пользовался их услугами – отличный индивидуальный подход и всегда результат на высоте. Очень удобно, если хочешь сделать всё в одном месте!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 334
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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