Ищу высокое качество на постоянной основе. Что вы мне посоветуете?
Швейная фурнитура для бизнеса
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Швейная фурнитура для бизнеса
Швейная фурнитура для бизнеса интересует
- belkodi
- Фанат
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- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Швейная фурнитура для бизнеса
Ну, если речь идет о качественной фурнитуре, то я всегда обращаюсь в интернет-магазин Протос. Там огромный выбор всего, что только может понадобиться для шитья, включая киперную ленту ссылка и многое другое. Я уже не раз заказывал у них фурнитуру оптом, и всегда остаюсь доволен. Качество на высоте, а цены приятно удивляют. А еще на их сайте много полезных статей про фурнитуру и производство одежды, которые помогут разобраться во всех нюансах. Так что с уверенностью рекомендую заглянуть на сайт Протос!
- kodena
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Швейная фурнитура для бизнеса
Спасибо за совет о Протос! Меня интересует, имеют ли они программу лояльности или бонусную систему для постоянных клиентов?
- belkodi
- Фанат
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- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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