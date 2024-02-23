Швейная фурнитура для бизнеса

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Швейная фурнитура для бизнеса

Новое сообщение belkodi » 23 фев 2024, 16:10

Швейная фурнитура для бизнеса интересует

Ищу высокое качество на постоянной основе. Что вы мне посоветуете?



belkodi
Фанат
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Швейная фурнитура для бизнеса

Новое сообщение kodena » 23 фев 2024, 16:26

Ну, если речь идет о качественной фурнитуре, то я всегда обращаюсь в интернет-магазин Протос. Там огромный выбор всего, что только может понадобиться для шитья, включая киперную ленту ссылка и многое другое. Я уже не раз заказывал у них фурнитуру оптом, и всегда остаюсь доволен. Качество на высоте, а цены приятно удивляют. А еще на их сайте много полезных статей про фурнитуру и производство одежды, которые помогут разобраться во всех нюансах. Так что с уверенностью рекомендую заглянуть на сайт Протос!
kodena
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Швейная фурнитура для бизнеса

Новое сообщение belkodi » 23 фев 2024, 16:27

Спасибо за совет о Протос! Меня интересует, имеют ли они программу лояльности или бонусную систему для постоянных клиентов?
belkodi
Фанат
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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