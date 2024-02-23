Какие художественные занятия в Питере посоветуете?
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Какие художественные занятия в Питере посоветуете?
Привет, форумчане! Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от мастер-классов по рисованию в Санкт-Петербурге. Какие студии лучше выбрать? Интересно узнать о ваших опытах и впечатлениях!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Какие художественные занятия в Питере посоветуете?
Привет! Определенно рекомендую студию https://vozduhpiter.ru/я давно ищу идеальное место для раскрытия своего творческого потенциала, и эти мастер-классы меня полностью устроили. У них каждый день проводятся увлекательные занятия по живописи под руководством талантливого художника. Отличная атмосфера и индивидуальный подход к каждому ученику. Честно говоря, я был приятно удивлен качеством обучения. Всем советую, если ищете не просто мастер-классы, а настоящее творческое вдохновение!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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