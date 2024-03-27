Что включает в себя индивидуальный план развития
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Что включает в себя индивидуальный план развития
Что включает в себя индивидуальный план развития и как его эффективно составить? Где можно получить дополнительную информацию?
- belkodi
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Что включает в себя индивидуальный план развития
Очень понравилась статья на alpinadigital о составлении индивидуального плана развития. Теперь понимаю, что важно не только работать, но и развиваться, и этот план поможет мне в этом. Почитайте про план индивидуального развития сотрудника по компетенциям и многое другое по ссылке.
- kodena
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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