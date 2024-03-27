Что включает в себя индивидуальный план развития

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Что включает в себя индивидуальный план развития

Новое сообщение belkodi » 27 мар 2024, 12:52

Что включает в себя индивидуальный план развития и как его эффективно составить? Где можно получить дополнительную информацию?


belkodi
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Re: Что включает в себя индивидуальный план развития

Новое сообщение kodena » 27 мар 2024, 12:57

Очень понравилась статья на alpinadigital о составлении индивидуального плана развития. Теперь понимаю, что важно не только работать, но и развиваться, и этот план поможет мне в этом. Почитайте про план индивидуального развития сотрудника по компетенциям и многое другое по ссылке.
kodena
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Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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