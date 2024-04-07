Суть в том, что вы создаете чат (приватный) какой-то тематики - например бизнес знакомства в каком-то городе или стране
И активно туда добавляете людей и пишите туда интересные посты, чтоб люди начинали там общаться
Пока ничего нового))!
А вот теперь новое!
В ваш чет добавляете бот @ITMbot_bot который и будет вам приносить деньги.
Как он работает: Люди когда хотят написать сообщение в ваш чат им выдается сообщение что данную функцию нужно активировать. И активацией является такие действия:
1) зарегистрироваться в агрегаторе партнерских программ
2) зарегистрироваться на фриланс бирже
3) пригласить 2 друзей
В первых 2 случаях регистрация будет по вашей реф ссылке и вот тут и начинается ваш доход.
Люди регистрируются начинают работать на сервисах, а вам капают деньги)))
Кстати, бот абсолютно бесплатный
Если зашла моя идея напишите в этой ветке, буду рада почитать ваши комментарии и пообщаться с вами