Обучение на программиста

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Обучение на программиста

Новое сообщение kira » 10 апр 2024, 16:05

Как получить качественное образование на программиста? И где готовят опытных специалистов, может кто знает?


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kira
Писатель
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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Re: Обучение на программиста

Новое сообщение alnsam » 10 апр 2024, 17:26

Любый курсы по программированию бесплатно!

https://sliwbl.com/forums/programmirovanie.27/?ref=59050422eb

alnsam
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 17:22
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