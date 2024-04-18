Специалисты из компании zajceff помогут с щитами управления

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Специалисты из компании zajceff помогут с щитами управления

Новое сообщение kodena » 18 апр 2024, 20:18

Слышали про компанию zajceff https://zajceff.ru/? Они работают в сфере производства щитов и шкафов управления инженерным оборудованием уже 7 лет! За это время они реализовали более 500 крупных объектов в различных отраслях, включая энергетику, медицину, образование и многое другое. Мне нравится их подход к работе, они производят щиты любой сложности и готовы к долгосрочному сотрудничеству. Рекомендую!


kodena
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Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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