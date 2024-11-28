serega2510 » 28 ноя 2024, 05:03

Здравствуйте, мне нужна качественная сантехника, магазин ищу хороший. Подскажите по своему опыту, куда мне стоит обращаться? Какие способы оплаты доступны для покупки товаров в интернет-магазине? Предоставляет ли магазин услуги установки сантехники?