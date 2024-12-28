Хочу кондиционер. Какой выбрать?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Хочу кондиционер. Какой выбрать?
Всем привет! Можете помочь выбрать хороший кондиционер, но по недорогой цене. Что сейчас надежное но недорогое
- natad820
- Фанат
-
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
-
Re: Хочу кондиционер. Какой выбрать?
Лучше в обычных магазинах поспрашивайте. В том же эльдорадо
- Lenchik
- Читатель
-
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
-
Re: Хочу кондиционер. Какой выбрать?
Если не знаете, где можно купить недорогой но надёжный китайский кондиционер в Москве, то рекомендую посмотреть каталог на сайте https://tochkaholoda.ru/product-category/kondicionery Брали у них, все отлично работает, советую
- MilaTim25
- Фанат
-
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
-
Re: Хочу кондиционер. Какой выбрать?
Тут лучше брать проверенную фирму и не смотреть в сторону китая, потому что их новые бренды оставляют желать лучшего. Вот тут есть каталог кондиционеров LG https://xn--b1abglpdo.xn--365-5cd3blhj9c.xn--90ais/kategorii/kondicionery/lg.html - этот бренд очень давно на рынке и они хорошо себя зарекомендовали, так что и Вы будете от него в восторге.
- Рибон
- Знаток
-
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5