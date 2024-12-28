Хочу кондиционер. Какой выбрать?

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Хочу кондиционер. Какой выбрать?

Новое сообщение natad820 » 28 дек 2024, 14:36

Всем привет! Можете помочь выбрать хороший кондиционер, но по недорогой цене. Что сейчас надежное но недорогое


natad820
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Re: Хочу кондиционер. Какой выбрать?

Новое сообщение Lenchik » 28 дек 2024, 19:08

Лучше в обычных магазинах поспрашивайте. В том же эльдорадо
Lenchik
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Re: Хочу кондиционер. Какой выбрать?

Новое сообщение MilaTim25 » 28 дек 2024, 22:30

Если не знаете, где можно купить недорогой но надёжный китайский кондиционер в Москве, то рекомендую посмотреть каталог на сайте https://tochkaholoda.ru/product-category/kondicionery Брали у них, все отлично работает, советую
MilaTim25
Фанат
 
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Re: Хочу кондиционер. Какой выбрать?

Новое сообщение Рибон » 09 мар 2025, 10:55

Тут лучше брать проверенную фирму и не смотреть в сторону китая, потому что их новые бренды оставляют желать лучшего. Вот тут есть каталог кондиционеров LG https://xn--b1abglpdo.xn--365-5cd3blhj9c.xn--90ais/kategorii/kondicionery/lg.html - этот бренд очень давно на рынке и они хорошо себя зарекомендовали, так что и Вы будете от него в восторге.
Рибон
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