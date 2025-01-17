Какой лучше материал мебельный - МДФ или ЛДСП?

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Какой лучше материал мебельный - МДФ или ЛДСП?

Новое сообщение zamlina » 17 янв 2025, 15:20

Какой лучше всего выбрать мне фасад мебели , из МДФ или ЛДСП , кто знает?


zamlina
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Re: Какой лучше материал мебельный - МДФ или ЛДСП?

Новое сообщение lirkafe » 17 янв 2025, 16:01

У нас мебель из ЛДСП и она хорошего качества , обратите на нее внимание
lirkafe
Писатель
 
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