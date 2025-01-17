Какой лучше материал мебельный - МДФ или ЛДСП?
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Какой лучше материал мебельный - МДФ или ЛДСП?
Какой лучше всего выбрать мне фасад мебели , из МДФ или ЛДСП , кто знает?
- zamlina
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: Какой лучше материал мебельный - МДФ или ЛДСП?
У нас мебель из ЛДСП и она хорошего качества , обратите на нее внимание
- lirkafe
- Писатель
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- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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