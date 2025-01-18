Хочу обставить квартиру мебелью из IKEA, но до магазина далеко...
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Хочу обставить квартиру мебелью из IKEA, но до магазина далеко...
Хочу обставить квартиру мебелью из IKEA, но до магазина далеко. Может, кто знает, где проще заказать с доставкой?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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