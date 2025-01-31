belkodi » 31 янв 2025, 23:36

Необходимо обследовать кровлю производственного здания, чтобы определить её состояние и необходимость замены. Особенность объекта — большая площадь и климатические нагрузки в зимний период. Есть ли компании в Казани, которые не только выполняют обследования кровли, но и дают рекомендации по выбору материалов для ремонта с учетом таких условий?