Куда обратиться за трубочистными работами?

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Куда обратиться за трубочистными работами?

Новое сообщение Kraisler » 04 фев 2025, 14:36

В Питере дом старый, печная труба совсем забилась. Куда обратиться за трубочистными работами? Чтоб всё чистенько сделали и недорого.


Kraisler
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