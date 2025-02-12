У кого можно заказать сейфовую комнату?

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У кого можно заказать сейфовую комнату?

Новое сообщение hurteseg » 12 фев 2025, 11:30

Нам в организации понадобилась сейфовая комната , можно ли ее заказать?


hurteseg
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Re: У кого можно заказать сейфовую комнату?

Новое сообщение beml » 12 фев 2025, 14:27

в магазинах по продаже сейфов видел услугу в виде сейфовой комнаты , смотрите там
beml
Фанат
 
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