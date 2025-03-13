Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе!
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Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе!
Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе! Подскажите, кто где брал, чтоб с установкой и ткань нормальная?
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе!
Красиво, конечно, но если механизм некачественный, то складываются криво, как у меня. Лучше сразу проверять, как они поднимаются, иначе потом раздражает.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе!
Решил обновить интерьер в спальне, захотелось чего-то уютного. Остановился на римских шторах – красиво, стильно. Заказал на https://prostore-spb.ru , и не пожалел. Подобрали ткань, цвет, быстро изготовили. Теперь комната выглядит совсем иначе, уютно и современно.
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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