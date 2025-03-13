Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе!

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Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе!

Новое сообщение stepanben » 13 мар 2025, 21:53

Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе! Подскажите, кто где брал, чтоб с установкой и ткань нормальная?


stepanben
Писатель
 
Сообщения: 98
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Re: Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе!

Новое сообщение Karoline » 14 мар 2025, 13:27

Красиво, конечно, но если механизм некачественный, то складываются криво, как у меня. Лучше сразу проверять, как они поднимаются, иначе потом раздражает.
Karoline
Фанат
 
Сообщения: 113
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Re: Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе!

Новое сообщение Kaslan » 14 мар 2025, 17:00

Решил обновить интерьер в спальне, захотелось чего-то уютного. Остановился на римских шторах – красиво, стильно. Заказал на https://prostore-spb.ru , и не пожалел. Подобрали ткань, цвет, быстро изготовили. Теперь комната выглядит совсем иначе, уютно и современно.
Kaslan
Фанат
 
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