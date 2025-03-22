Kasandra » 22 мар 2025, 18:25

Интернет-магазин мебельной фурнитуры "Арнио" – https://arnio.com.ua/ru/ это надежный поставщик качественной мебельной фурнитуры, который успешно работает на украинском рынке уже много лет. Предлагают широкий ассортимент продукции для мебельного производства, которая помогает воплотить в жизнь ваши самые смелые дизайнерские идеи.

В каталоге представлены следующие категории товаров:

- Плитные материалы - разнообразные материалы, включая ДСП, МДФ и ДВП, используемые для создания прочных и

долговечных мебельных конструкций.

- Мебельная фурнитура - широкий ассортимент элементов для сборки и декорирования мебели, включая ручки, опоры,

крепежные элементы и другие аксессуары.

- Мебельные петли и доводчики – обеспечивают плавное и бесшумное открывание и закрывание дверей, продлевая срок

службы мебели и повышая комфорт использования.

- Направляющие для ящиков – различные виды направляющих, включая шариковые, роликовые и скрытые, обеспечивающие

плавное движение и долговечность ящиков.

- Столешницы - высококачественные столешницы из различных материалов таких производителей, как Luxeform, Kronospan,

KAINDL, PFLEIDERER. Столешницы устойчивы к износу, механическим повреждениям и влаге, идеальные для кухни, ванной и

других помещений.

- Кромка и пластики - материалы для обработки и защиты краев мебели, а также декоративные пластики для придания

мебели завершенного вида и дополнительной прочности.

- Мебельные фасады - разнообразные фасады для мебели, от классических до современных, которые подчеркивают стиль и

индивидуальность интерьера.

- Раздвижные системы для дверей - механизмы для установки раздвижных дверей, экономящих пространство и

- обеспечивающих плавное и тихое перемещение дверных полотен.

Также компания предоставляет качественные услуги по порезке ДСП и МДФ, услуги поклейки кромки и фрезеровки плитных

материалов МДФ и ДСП.