В каталоге представлены следующие категории товаров:
- Плитные материалы - разнообразные материалы, включая ДСП, МДФ и ДВП, используемые для создания прочных и
долговечных мебельных конструкций.
- Мебельная фурнитура - широкий ассортимент элементов для сборки и декорирования мебели, включая ручки, опоры,
крепежные элементы и другие аксессуары.
- Мебельные петли и доводчики – обеспечивают плавное и бесшумное открывание и закрывание дверей, продлевая срок
службы мебели и повышая комфорт использования.
- Направляющие для ящиков – различные виды направляющих, включая шариковые, роликовые и скрытые, обеспечивающие
плавное движение и долговечность ящиков.
- Столешницы - высококачественные столешницы из различных материалов таких производителей, как Luxeform, Kronospan,
KAINDL, PFLEIDERER. Столешницы устойчивы к износу, механическим повреждениям и влаге, идеальные для кухни, ванной и
других помещений.
- Кромка и пластики - материалы для обработки и защиты краев мебели, а также декоративные пластики для придания
мебели завершенного вида и дополнительной прочности.
- Мебельные фасады - разнообразные фасады для мебели, от классических до современных, которые подчеркивают стиль и
индивидуальность интерьера.
- Раздвижные системы для дверей - механизмы для установки раздвижных дверей, экономящих пространство и
- обеспечивающих плавное и тихое перемещение дверных полотен.
Также компания предоставляет качественные услуги по порезке ДСП и МДФ, услуги поклейки кромки и фрезеровки плитных
материалов МДФ и ДСП.