Акт приема-передачи

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Акт приема-передачи

Новое сообщение Jimbey » 02 апр 2025, 15:30

Всем привет. Я сдаю помещение и мне нужен акт приема-передачи.


Jimbey
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
Вернуться к началу

Re: Акт приема-передачи

Новое сообщение Blinn » 02 апр 2025, 15:44

Здравствуйте. В Legal Wording есть шаблон акта приема-передачи помещения. Это очень удобно и быстро.
Blinn
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
Вернуться к началу

Re: Акт приема-передачи

Новое сообщение Jimbey » 02 апр 2025, 15:54

А он подходит для долгосрочной аренды?
Jimbey
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
Вернуться к началу

Re: Акт приема-передачи

Новое сообщение Blinn » 02 апр 2025, 16:24

Да, договор можно адаптировать под любые условия аренды. Он поможет зафиксировать все важные моменты, такие как состояние помещения, срок аренды и другие важные детали. Всё будет официально и защищено. На Legal Wording всё предусмотрено для твоего удобства.
Blinn
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group