Акт приема-передачи
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Акт приема-передачи
Всем привет. Я сдаю помещение и мне нужен акт приема-передачи.
- Jimbey
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: Акт приема-передачи
Здравствуйте. В Legal Wording есть шаблон акта приема-передачи помещения. Это очень удобно и быстро.
- Blinn
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Re: Акт приема-передачи
А он подходит для долгосрочной аренды?
- Jimbey
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: Акт приема-передачи
Да, договор можно адаптировать под любые условия аренды. Он поможет зафиксировать все важные моменты, такие как состояние помещения, срок аренды и другие важные детали. Всё будет официально и защищено. На Legal Wording всё предусмотрено для твоего удобства.
- Blinn
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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