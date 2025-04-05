Где найти прочные металлические двери с надежными замками?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Где найти прочные металлические двери с надежными замками?
Старая входная дверь совсем разболталась, боюсь за сохранность квартиры. Где найти прочные металлические двери с надежными замками?
- Karoline
- Фанат
-
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
-
Re: Где найти прочные металлические двери с надежными замками?
Все эти двери — один развод. Говорят "бронедвери", а на деле — жесть китайская. Ищите сварные, с нормальными петлями, а не эти картонные "суперзамки".
- Kraisler
- Читатель
-
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
-
Re: Где найти прочные металлические двери с надежными замками?
Менял дверь в квартиру – старая ни от холода, ни от шума не спасала. Выбрал надёжную дверь на https://guardian.ru . Крепкая, красивая, замки как в банке. Теперь и безопасно, и тепло. Если думаете, где взять нормальную дверь – это топ вариант!
- Dima
- Фанат
-
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10