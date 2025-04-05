Где найти прочные металлические двери с надежными замками?

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Где найти прочные металлические двери с надежными замками?

Новое сообщение Karoline » 05 апр 2025, 12:29

Старая входная дверь совсем разболталась, боюсь за сохранность квартиры. Где найти прочные металлические двери с надежными замками?


Karoline
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Re: Где найти прочные металлические двери с надежными замками?

Новое сообщение Kraisler » 05 апр 2025, 20:09

Все эти двери — один развод. Говорят "бронедвери", а на деле — жесть китайская. Ищите сварные, с нормальными петлями, а не эти картонные "суперзамки".
Kraisler
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Re: Где найти прочные металлические двери с надежными замками?

Новое сообщение Dima » 06 апр 2025, 08:47

Менял дверь в квартиру – старая ни от холода, ни от шума не спасала. Выбрал надёжную дверь на https://guardian.ru . Крепкая, красивая, замки как в банке. Теперь и безопасно, и тепло. Если думаете, где взять нормальную дверь – это топ вариант!
Dima
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