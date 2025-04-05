Где в Димитровграде можно купить качественные двери с хорошей звукоизоляцией?
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Где в Димитровграде можно купить качественные двери с хорошей звукоизоляцией?
Меняю двери в квартире и ищу что-то стильное и надежное. Где в Димитровграде можно купить качественные двери с хорошей звукоизоляцией?
- Kraisler
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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Re: Где в Димитровграде можно купить качественные двери с хорошей звукоизоляцией?
Двери — это вам не тапочки. Если возьмете дешевые — через год будут скрипеть и продуваться. Ищите с нормальным уплотнителем, а не эти картонные "эконом-варианты".
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Где в Димитровграде можно купить качественные двери с хорошей звукоизоляцией?
Нужны были новые двери для дома, и выбор пал на Димитровград. Перешел на http://prestigerus.ru , и тут всё как надо! Сайт удобный, выбор большой, цены адекватные. Двери качественные, монтаж сделали без замедлений. Всё шикарно, теперь и знакомым советую.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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