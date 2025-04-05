Где в Димитровграде можно купить качественные двери с хорошей звукоизоляцией?

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Где в Димитровграде можно купить качественные двери с хорошей звукоизоляцией?

Новое сообщение Kraisler » 05 апр 2025, 15:37

Меняю двери в квартире и ищу что-то стильное и надежное. Где в Димитровграде можно купить качественные двери с хорошей звукоизоляцией?


Kraisler
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Re: Где в Димитровграде можно купить качественные двери с хорошей звукоизоляцией?

Новое сообщение stepanben » 05 апр 2025, 20:46

Двери — это вам не тапочки. Если возьмете дешевые — через год будут скрипеть и продуваться. Ищите с нормальным уплотнителем, а не эти картонные "эконом-варианты".
stepanben
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Re: Где в Димитровграде можно купить качественные двери с хорошей звукоизоляцией?

Новое сообщение Axilless » 06 апр 2025, 09:31

Нужны были новые двери для дома, и выбор пал на Димитровград. Перешел на http://prestigerus.ru , и тут всё как надо! Сайт удобный, выбор большой, цены адекватные. Двери качественные, монтаж сделали без замедлений. Всё шикарно, теперь и знакомым советую.
Axilless
Фанат
 
Сообщения: 121
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